Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat anlässlich der letzten Notenbanksitzung erwartungsgemäß beschlossen, das Leitzinsniveau weiterhin nicht zu erhöhen, so Tobias Basse und Bernd Krampen, Analysten der Nord LB.Allerdings sei von der Notenbank in Tokio verkündet worden, jetzt mehr Flexibilität bei der Yield-Curve-Control zeigen zu wollen. So werde die Bank of Japan bei den Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren nun auch Zinssätze oberhalb eines Wertes von 0,5% tolerieren. Damit werde aus einer bisher klar fixierten Größe mittlerweile lediglich noch ein Referenzpunkt. Diese Nachricht komme nur vom Timing her etwas überraschend. In diesem Kontext dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass sich das makroökonomische Preisumfeld zuletzt spürbar verändert habe - auch in Japan würden erhöhte Inflationsgefahren langsam beginnen an Relevanz zu gewinnen. Daher hätten die Geldpolitiker in Tokio offenbar eine gewisse Aktivität zeigen wollen. ...

