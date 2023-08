Die bayerische Polizei testet im Zuge eines rund einjährigen Pilotprojekts 20 rein elektrische Streifenwagen, konkret neun Audi Q4 e-tron, neun BMW iX1 sowie zwei VW ID.4. Sie sind nach Angaben der Beamten die bayernweit ersten BEV-Fahrzeuge mit einer vollwertigen Polizeiausstattung. Eingesetzt werden die Blaulicht-Stromer im Zuge des Pilotprojekts von nun an in diversen Dienststellen in ganz Bayern. ...

