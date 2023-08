EQS-News: SARTORIUS AG / Schlagwort(e): Rating

Göttingen, 29. August 2023

Sartorius erhält Investment-Grade-Rating der Ratingagentur S&P Global Rating

S&P stuft Sartorius mit BBB-Rating mit stabilem Ausblick ein

Ratingagentur hebt Sartorius' operative Stärke, finanzielle Disziplin und gesunde Endmärkte hervor

In seinem ersten Kreditrating hat der Life-Science-Konzern Sartorius eine Bonitätsbewertung im soliden Investment-Grade-Bereich erhalten. Die internationale Ratingagentur S&P Global Ratings vergab ein langfristiges Emittentenrating von BBB mit stabilem Ausblick. Die Agentur würdigte insbesondere das führende Portfolio des Unternehmens für Life-Science- und Biopharma-Anwendungen, seine weltweite Präsenz, starke zugrundeliegende Markttreiber sowie die hohe finanzielle Disziplin des Sartorius-Managements.



"Das Rating unterstreicht die Investitionsqualität unseres Unternehmens und bildet eine sehr solide Basis für den zukünftigen Zugang des Konzerns zu breiteren Kapitalmärkten", sagte Rainer Lehmann, CFO und Mitglied des Vorstands von Sartorius.



Diese Veröffentlichung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Sartorius Konzerns. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. Sartorius übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.





Sartorius in Kürze

Der Sartorius Konzern ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sicheren, schnellen und wirtschaftlichen Herstellung von Biotech-Medikamenten und Impfstoffen. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius verzeichnet deutliches organisches Wachstum und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren rund 16.000 Mitarbeitende für Kunden rund um den Globus tätig.





Kontakt

Timo Lindemann

Corporate Communications

+49 (0)551 308 4724

timo.lindemann@sartorius.com



