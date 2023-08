Die The Social Chain-Aktie (WKN: A1YC99) rauscht weiter in den Keller. Nachdem das E-Commerce- und Social-Media-Unternehmen bereits vor gut einem Monat im Zuge seines Insolvenzantrags rund -75% an Wert verlor, hat sich der Aktienkurs seitdem noch einmal halbiert. Allein am Dienstagmorgen ging es mit The Social Chain-Aktie um weitere -10% bergab. Gibt es überhaupt noch Hoffnung für das Unternehmen? The Social Chain vorgestellt The Social Chain AG ...

