München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Man nehme eine wunderschöne Location, abenteuerlustige Singles und spannende Challenges und heraus kommen natürlich heiße Flirts und mit etwas Glück sogar die wahre Liebe. Die Rede ist selbstverständlich von der Königsklasse der Dating-Shows "Love Island", die ab dem 11. September bei RTLZWEI nach über einem Jahr Pause endlich in die achte Staffel geht Und da gibt es ein paar richtig coole Neuerungen! Denn diesmal gibt es jeden Montag um 20:15 Uhr Live-Shows, wo die Zuschauer die Liebesgeschichte der Islander hautnah mitbestimmen können. Moderatorin Sylvie Meis steht dafür ein Co-Moderator zur Seite, und zwar kein geringerer als Oliver Petszokat. Der verrät uns jetzt mehr! Hallo Oli!Begrüßung: "Hallo!"1. Oli, du co-moderierst die neuen "Love Island"-Live-Shows zusammen mit Sylvie Meis und damit das 1. Mal eine Datingshow - warum gerade "Love Island"?O-Ton 1 (Oliver Petszokat, 14 Sek.): "Diese Frage muss man sich eigentlich gar nicht stellen. 'Love Island' ist das Original, die Mutter aller Dating-Shows und allein die Anfrage bekommen zu haben, hat mich sehr, sehr froh und glücklich gemacht. Ich liebe Dating, ich liebe Live-Show, RTLZWEI, Griechenland und Sylvie Meis."2. Und wie bereitest du dich auf deine erste Datingshow vor?O-Ton 2 (Oliver Petszokat, 21 Sek.): "Ja, also, ich bin natürlich lange raus aus dem Dating-Business. Das heißt, ich kann meine Frau auch nicht fragen' du, wie datet man denn richtig?'. Aber ich habe ja einen, in Anführungsstrichen, jungen Sohnemann, im Alter von 24. Ich schaue ja viele Formate, viel Fernsehen und ein bisschen weiß ich natürlich auch noch von früher, aber ich muss mich ja gar nicht aufs Daten vorbereiten, sondern ich werde das Daten beobachten und da bin ich sehr gespannt."3. Welche Rolle wirst du als Co-Moderation einnehmen? Was bringst du mit?O-Ton 3 (Oliver Petszokat, 29 Sek.): "Ich bring die männliche Sicht mit, aufs Daten und das halt - ich sag mal - aus der Sicht eines dann schon in die Jahre gekommenen alten Mannes, der lange verheiratet ist, lange liebt, lange treu ist. Und jetzt mal Spaß beiseite, ich bringe einfach einen ganz, ganz neugierigen Blick mit, weil ich weiß, die Liebe kann sich überall verstecken. Die kann in einem Inserat stecken, in einer App stecken, in einer Fernsehsendung. Die Liebe kann man überall finden und ich bin einfach sehr gespannt, was am Ende überwiegt: die Gier nach dem Geld oder die Liebe."4. Du bist seit vielen Jahren glücklich vergeben. Aber vielleicht hast du ja Tipps für die Islander, die noch nach der wahren Liebe suchen?O-Ton 4 (Oliver Petszokat, 28 Sek.): "Ja, ich glaube, in jeder Situation im Leben ist es wichtig, einfach authentisch zu sein, einfach man selbst zu sein. Und gerade in einer Fernsehsendung für alle Islander: Am Ende kommt es eh raus, wenn man nur etwas vorspielt, wenn man hinter dem Rücken irgendwas Fieses macht, Fieses sagt. Also, wir sehen es natürlich alles sofort gleich live im Fernsehen und die anderen dann halt bei RTL+ in der Mediathek. Und ich denke eh, wenn man einfach ganz nah bei sich ist, das kommt bei der anderen Seite gar nicht mal so schlecht an."5. Worauf freust du dich bei der neuen "Love Island"-Staffel am meisten?O-Ton 5 (Oliver Petszokat, 22 Sek.): "Ich freu mich am meisten darauf, dass es endlich los geht. Die Love Island-Fans haben einfach jetzt schon viel zu lange drauf gewartet. Über ein Jahr war Pause. Und ich find's schön, dass es Live ist. Das heißt, wir stehen dann wirklich jeden Montag 20.15 Uhr in Griechenland und ja, da schlägt das Herz doch ein bisschen doller. Live ist immer echter, immer direkter, immer besser.""Love Island"-Live-Show-Moderator Oliver Petszokat mit aktuellen Infos zur neuen, achten Staffel. Danke dir für das Gespräch!Abmoderationsvorschlag: Dieses Jahr könnt ihr Amor spielen und die Liebesgeschichte der Islander aktiv mitschreiben. "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" startet am 11. September um 20:15 Uhr mit der Live-Show bei RTLZWEI. Die weiteren Folgen laufen immer um 22:15 Uhr sowie montags immer 20.15 Uhr die Live-Show.