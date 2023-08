Sicher ist OTRS jetzt nicht die unmittelbar eingängigste Aktienstory, die wir uns auf den Hamburger Investorentagen (HIT) näher angesehen haben. Das liegt zunächst einmal auch daran, dass es die auf Helpdesk- und IT-Servicesoftware spezialisierte Gesellschaft auf einen Börsenwert von gerade einmal 13,5 Mio. Euro bringt und damit für viele institutionelle Investoren per se zu klein ... The post OTRS: Verdammt gute Software appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...