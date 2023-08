Hannover (www.anleihencheck.de) - Als eindeutig ist das konjunkturelle Umfeld in Großbritannien sicherlich nicht zu bezeichnen: So sind zuletzt die Juni-Daten zur Industrieproduktion und zu den Bauausgaben überraschend freundlich ausgefallen, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Folglich sei es im abgelaufenen 2. Quartal zu einem BIP-Wachstum von immerhin +0,2% Q/Q gekommen, was ebenfalls über den Erwartungen gelegen habe. Und doch habe mit den überraschend schwach ausgefallenen Einzelhandelsumsätzen bereits für Juli wieder Wasser in den Wein gegossen werden müssen, da zudem auch noch ein Anziehen der Arbeitslosenzahlen gemeldet worden sei. Die PMIs zuletzt seien sogar katastrophal gewesen! ...

