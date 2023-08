Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Investis Holding SA (ISIN CH0325094297/ WKN A2AMF1) hat eine Ad hoc-Mitteilung zum Halbjahresergebnis veröffentlicht:Stéphane Bonvin, CEO der Investis-Gruppe sagte: "Ich freue mich über eine solide Leistung in der ersten Jahreshälfte 2023, mit einer starken operativen Performance in beiden Segmenten. Negative Bewertungsveränderungen aufgrund höherer Zinssätze sind marktbedingt und haben keinen Einfluss auf die zugrunde liegende operative Leistung unseres Unternehmens oder die Qualität der Liegenschaften. Unsere ausgezeichnete Bilanz mit tiefer Verschuldung bildet eine stabile Grundlage für die Zukunft. Der Immobilienmarkt in der Genferseeregion weist weiterhin robuste Fundamentaldaten auf. Die Verknappung des Wohnraums ist gleichermassen das Ergebnis einer beschleunigten Wohnungsnachfrage durch hohe Zuwanderung wie auch einer anhaltend schwachen Bautätigkeit und bringt in der Folge steigende Mieten mit sich. Wir erwarten, dass unser operatives Geschäft in beiden Segmenten weiterhin stark bleibt. Die Gruppe zeigt eine ausgezeichnete Leistung in einem herausfordernden Marktumfeld." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...