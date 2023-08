Die "Krise der Bauindustrie verschärft sich". So beginnt eine aktuelle Pressemitteilung des Kreditversicherers Atradius. Dieser hat sich bei seinen Kunden aus dem Baugewerbe zur aktuellen Situation und zu den Erwartungen im Rest des Jahres umgehört. Der Tenor ist dabei eindeutig negativ. "Nachdem es die vergangenen zehn Jahre stets bergauf ging, hat sich die Lage für die deutsche Baubranche in den letzten Monaten erheblich verschlechtert. Der Wohnungsbau verzeichnet Auftragsrückgänge in Höhe von ...

