Wolford hat den Konzernumsatz im Berichtszeitraum Jänner bis Juni 2023 um 8 Prozent auf 58,8 Mio. Euro gesteigert. Dieses Wachstum sei durch Investitionen in effektive Marketingaktivitäten, trendige Designerkooperationen und das neue, fokussierte und verbesserte Produktangebot von Wolford mit ikonischen Styles und ausgewählten saisonalen Sortimenten erzielt worden, so der Bodywear-Konzern. Das EBIT verbesserte sich auf -12 Mio. Euro gegenüber -17 Mio. Euro in der ersten Jahreshälfte 2022. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass die Restrukturierungsmaßnahmen, darunter die Neuverteilung der Geschäftsverantwortung im Vorstand im Zusammenhang mit der kürzlich vorgenommenen Ernennung von Silvia Azzali als CEO, die Zusammenlegung der Vertriebsaktivitäten in Mailand, die ...

