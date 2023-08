EQS-News: H&K AG / Schlagwort(e): Personalie

PRESSEMITTEILUNGOberndorf, 29. August 2023 Heckler & Koch stellt Vorstand für die Zeitenwende auf Mit Wirkung zum 01.10.2023 ist Herr Andreas Schnautz zum neuen Vorstandsmitglied der H&K AG bestellt worden. Als Chief Financial Officer (CFO), zuständig für das kaufmännische Ressort, folgt er Herrn Dr. Björn Krönert, der zum 30.09.2023 das Unternehmen nach 5 Jahren erfolgreicher Tätigkeit im gegenseitigen Einvernehmen verlassen wird. Ebenfalls mit Wirkung zum 01.10.2023 hat der Aufsichtsrat zugleich Herrn Marco Geißinger zum neuen Vorstandsmitglied der H&K AG bestellt. In einem neu geschaffenen Vorstandsressort wird Herr Geißinger als Chief Sales Officer (CSO) den Vertrieb von Produkten und Services ganzheitlich verantworten. Dr. Rainer Runte, Vorsitzender des Aufsichtsrates der H&K AG sagt hierzu: "Wir freuen uns sehr, mit Herrn Schnautz eine fachlich sehr kompetente und erfahrene Persönlichkeit gewonnen zu haben, die nachweislich auch über hervorragende Kenntnisse im Bereich der Defence Industrie verfügt. Mit Herrn Geißinger, der zuletzt als Vertriebschef an den Vorstandsvorsitzenden berichtete, steigt zudem ein erfahrener, langjähriger Manager von Heckler & Koch nun in den Vorstand auf. Damit wird deutlich, dass das Unternehmen für Spitzenjobs einen hervorragenden Fundus an qualifizierten Talenten im eigenen Hause hat. Mit der Bestellung verbunden ist das Bekenntnis und das herausgehobene Interesse des Aufsichtsrats an einer nachhaltigen Personalentwicklung bis in den Vorstand hinein". Weiter führt Herr Dr. Runte aus: "Die Neuaufstellung des Vorstandes ist die richtige Antwort auf die gestiegenen Anforderungen durch die Zeitenwende. Herr Dr.-Ing. Jens Bodo Koch wird in den kommenden Jahren als Vorstandsvorsitzender (CEO) die strategische Entwicklung der H&K AG in den Blick nehmen und auch die Small Arms Group (US-Geschäft der H&K AG) weiterentwickeln. Heckler & Koch zeigt hiermit, dass sich die Gesellschaft nach der erfolgreichen Restrukturierung nunmehr organisatorisch für die kommenden Jahre positioniert". Der Vorstandsvorsitzende der H&K AG, Herr Dr. Koch, ist ebenfalls sehr zufrieden mit der Neuaufstellung und Stärkung des Vorstandes: "Mit Herrn Schnautz und Herrn Geißinger wird der Vorstand personell nachhaltig gestärkt. Nach der gelungenen Restrukturierung und Konsolidierung der vergangenen Jahre können wir uns nun ganz auf die Zukunft fokussieren und unseren erfolgreichen Wachstums- und Innovationskurs weiter fortsetzen. Neben dem bewährten Angebot von Produkten und Systemen werden wir unser Serviceangebot weiter ausbauen. Ziel ist es, unseren Kunden in der Zeitenwende Lösungen anzubieten für die Bewältigung der anspruchsvollen Aufgabe, Freiheit und Sicherheit in Demokratie zu gewährleisten."



