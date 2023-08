Düsseldorf. (ots) -Ina Blumenthal soll neue Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Landtagsfraktion werden. Ein Sprecher bestätigte dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwochausgabe) auf Anfrage, dass Fraktionschef Jochen Ott diesen Personalvorschlag am Dienstag bei der Sitzung der Landtagsfraktion unterbreitet hat. Geschäftsführer der Fraktion soll der Abgeordnete André Stinka werden.Blumenthal ist bislang medienpolitische Sprecherin der SPD-Landtagfraktion. Die 42-Jährige aus Gevelsberg gehört dem Landtag erst seit 2022 an. Sie tritt die Nachfolge von Sarah Philipp an, die am Wochenende in Münster zur Co-Parteivorsitzenden der NRW-SPD gewählt worden war. Als Parlamentarische Geschäftsführerin soll Blumenthal die rechte Hand von Fraktionschef Ott werden. Zu ihren Aufgaben gehört es, den parlamentarischen Betrieb zu organisieren.Stinka gehört war erstmals 2005 ins Landesparlament eingezogen. Der Politiker war in der Regierungszeit von Hannelore Kraft Generalsekretär der NRW-SPD. Der 58-Jährige aus dem Münsterland soll das Personal in der Fraktion verwalten. Bislang übte Philipp beide Aufgaben aus. Künftig soll die Fraktionsgeschäftsführung auf zwei Köpfe verteilt werden. Stinka war in Münster als Landesschatzmeister im Amt bestätigt worden.In der nächsten Woche soll die Fraktion über den Personalvorschlag abstimmen.Link zum Artikel: www.ksta.de/636186Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5590729