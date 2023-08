Mainz (ots) -Neue Ausgabe des SWR/NDR-True-Crime-Formats "ARD Crime Time" / Drei Folgen ab 30. August 2023 in der ARD MediathekNach einem Kneipenbesuch verschwindet Landwirt Rudolf Rupp aus Heinrichsheim bei Neuburg an der Donau samt seinem Auto spurlos. Die Familie gerät in Verdacht und gesteht, ihn zerteilt und an die Hofhunde verfüttert zu haben. Während sie ihre Haftstrafe absitzen, macht die Polizei einen spektakulären Fund. Diese neue Ausgabe des SWR/NDR-True-Crime-Formats "ARD Crime Time" ist ab Mittwoch, 30. August 2023, in drei Folgen in der ARD Mediathek abrufbar.Heinrichsheim bei Neuburg an der Donau im Jahr 2001: Der Landwirt Rudolf Rupp verschwindet unter mysteriösen Umständen. Nachdem er am Abend seine Stammkneipe verlässt, verliert sich seine Spur. Aufwändige Suchaktionen der Polizei bleiben zunächst erfolglos. In der Nachbarschaft brodelt die Gerüchteküche und den Ermittlern kommt ein Verdacht: Haben die Angehörigen etwas mit dem Verschwinden von Bauer Rupp zu tun? Die Staatsanwaltschaft ordnet eine Hausdurchsuchung auf dem Hof an und nach langen Verhören gestehen Ehefrau, Töchter und der Freund einer Tochter eine grausige Tat: Sie haben Rudolf Rupp erschlagen, zerteilt und den Hunden zum Fraß vorgeworfen. Alle werden verurteilt. Noch während sie ihre Haftstrafen absitzen, taucht ein spektakulärer Fund auf, der zeigt, dass die Geständnisse so nicht stimmen können. Die Anwälte der Familie kämpfen um Entschädigung für die Verurteilten und setzen sich für eine Wiederaufnahme des Verfahrens ein. Sie stoßen auf fatale Ungereimtheiten: Ist die Familie Rupp zum Opfer eines Justizirrtums geworden?Folge 1: Spurlos verschwundenAn einem Abend im Oktober 2001 verschwindet Rudolf Rupp nach einem Kneipenbesuch spurlos. Die Polizei ermittelt - Unfall, Selbstmord oder Mord? Ist Rupp etwa doch an jenem Abend heimgekehrt? Und was hat die Familie mit dem Verschwinden des Landwirtes zu tun?Folge 2: Fatale GeständnisseFamilie Rupp gesteht eine grausige Tat: Gemeinsam hätten sie Rudi erschlagen, zerstückelt und an die Hunde verfüttert. Das Gericht verurteilt sie wegen gemeinschaftlichen Totschlags. Sechs Jahre später machen Taucher in der Donau einen spektakulären Fund.Folge 3: Mord oder Selbstmord?Sechs Jahre nach seinem Verschwinden taucht plötzlich die Leiche von Landwirt Rudolf Rupp auf - unzerteilt hinter dem Steuer seines Autos. Die ursprünglichen Geständnisse können nicht stimmen. Wird die Staatsanwaltschaft den Fall wieder aufnehmen?Am 30. August ab 2:35 Uhr laufen die drei Folgen auch im SWR Fernsehen.Fotos auf ard-foto.deWeitere Informationen auf http://swr.li/crime-time-bauer-ruppSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5590749