EQS-News: Deutsche Eigenheim Union AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Halbjahresbericht

Deutsche Eigenheim Union AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu



29.08.2023 / 14:56 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Am 28.08.2023 fand die Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2022 beschließt, im Hotel Pullman Berlin Schweizerhof statt.



Mit Einberufung der Hauptversammlung schlugen Vorstand und Aufsichtsrat neun Beschlusspunkte zur Abstimmung vor, die im Wesentlichen die Änderung der Satzung betrafen. Gemäß Bericht des Vorstands erfordert das Unternehmenswachstum einerseits die Aktualisierung der geltenden Satzung. Andererseits soll die markenrechtliche Situation der Eigenheim Union Gruppe durch die Umbenennung der Deutsche Eigenheim Union AG in Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG gestärkt werden.



Die Aktionäre der Gesellschaft stimmten sämtlichen im Bundesanzeiger vom 19.07.2023 veröffentlichen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu. Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit großer Mehrheit für das Geschäftsjahr 2022 entlastet.



Für das laufende Geschäftsjahr berichtete der Vorstand, dass die im Bau befindlichen Projekte planmäßig voranschreiten. Es befinden sich mehr als 70 Einheiten im Bau. Im kommenden Jahr könnten es bereits 100 Einheiten werden. Der Halbjahresbericht 2023 wird bis 30.09.2023 veröffentlicht.



Über die Eigenheim Union Gruppe

Die Eigenheim Union Gruppe ist ein Immobilien Servicehaus, das auf die Realisierung bezahlbarer und nachhaltiger Wohnqualität in der Metropolregion Berlin-Brandenburg spezialisiert ist. In attraktiven Lagen entstehen bezugsfertige Eigenheime für Selbstnutzer und Kapitalanleger. Sämtliche Wertschöpfungsprozesse sind standardisiert und werden durch das erfahrene Team der Eigenheim Union Gruppe abgedeckt.



29.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com