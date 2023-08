Erfurt (ots) -"Hände weg von Mississippi" (ZDF) Online First ab 8. September 2023JugendfilmEmma kann es kaum erwarten, die Sommerferien wieder bei ihrer Großmutter auf dem Land zu verbringen. Bei ihrer Ankunft stellt sie fest, dass alles genau so ist wie immer. Aber der Schein trügt.- Für wen? Nicht nur Fans des gleichnamigen Kinderbuchs können sich auf die vielfach ausgezeichnete Verfilmung freuen, vor allem Natur- und Tierliebhaber ab zehn Jahren werden begeistert sein.- Wo schauen? "Hände weg von Mississippi" steht ab 8. September 2023 auf kika.de und im KiKA-Player zum Abruf bereit.Neue Folgen: "Die Schlümpfe" (KiKA) Online First ab 14. September 20233D-Animationsserie, mit Audiodeskription verfügbarFarmi wird zum Schneckenflüsterer, Fauli verliert sein geliebtes Kopfkissen und Gargamel schlafwandelt ins Schlumpfdorf.- Für wen? Für Grundschulkinder und alle, die die Geschichten der blauen Geschöpfe lieben.- Wo schauen? Ab 14. September 2023 können ausgewählte neue Folgen der 2. Staffel "Die Schlümpfe" auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.Premiere: "stark!: Freddy - Ich tauche nach Geisternetzen" (ZDF) Online First ab 13. September 2023KiKA-Themenwochenende "Unser Wasser" (KiKA/ARD/ZDF) am 16./17. September 2023DokumentationDer 13-jährige Freddy kämpft für die Rettung der Meere. An Bord des Spezialschiffs "Seekuh" darf er die Scientific Diving Association vor Rügen begleiten.- Für wen? Die Dokumentation bietet Einblicke in die Unterwasserwelt und die Arbeit verschiedener Organisationen zum Schutz der Meere. Der Protagonist zeigt Kindern ab sieben Jahren, wie wichtig es ist, aktiv zu werden.- Wo schauen? "stark!: Freddy - Ich tauche nach Geisternetzen" steht ab 13. September 2023 auf kika.de und im KiKA-Player zum Abruf bereit.Premiere: "Löwenzahn: Wasser - Bis auf den letzten Tropfen" (ZDF) Online First ab 14. September 2023KiKA-Themenwochenende "Unser Wasser" (KiKA/ARD/ZDF) am 16./17. September 2023WissensformatDrei Tage haben Fritz und seine Freundin Dani nur einen Wassertank zur Verfügung. Deswegen erfindet er Ungewöhnliches, um Wasser zu sparen.- Für wen? Für alle ab sechs Jahren, die sich für die Zukunft unserer Erde interessieren.- Wo schauen? "Löwenzahn: Wasser - Bis auf den letzten Tropfen" steht ab dem 14. September 2023 auf kika.de und im KiKA-Player zum Abruf bereit.Premiere: "Earthgame - Die Wasserretter" und "Earthgame - Die Wasserretter unterwegs" (beide ZDF) alle Folgen Online First ab 15. September 2023KiKA-Themenwochenende "Unser Wasser" (KiKA/ARD/ZDF) am 16./17. September 2023Game-Show und ReportageIn "Earthgame - Die Wasserretter" spielen vier Jugendliche für eine bessere Zukunft. Mit Moderatorin Jessica Schöne und Expertin Julia Schnetzer tauchen sie bildgewaltig in eine düstere Zukunft: verseuchtes Grundwasser, vermüllte Flüsse, Dürre. Das Team hat die Chance, in Quizrunden die Situation positiv zu verändern. In den Reportagen "Earthgame - Die Wasserretter unterwegs" setzen sie mit Unterstützung des erspielten Preisgeldes ihre Wasserschutzprojekte um.- Für wen? Für alle ab zehn Jahren, die sich für Umweltprojekte interessieren und engagieren wollen.- Wo schauen? Alle Folgen "Earthgame - Die Wasserretter" und "Earthgame - Die Wasserretter unterwegs" stehen ab dem 15. September 2023 auf kika.de und im KiKA-Player zum Abruf bereit.25 Jahre "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA): Chat am 4. September 2023 ab 20:00 Uhr auf kika.deChat mit Robert Schupp und Niels Kromes1.052 Folgen, 26.300 Sendeminuten, 26 Staffeln - "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) schaut auf eine unglaubliche Erfolgsgeschichte: Gefeiert wird am 4. September 2023 auf allen KiKA-Plattformen mit Specials, Best-of-Clips und einem Chat mit Robert Schupp (Schulrat Dr. Michael Berger) und Niels Kromes (Heinz Sirius Pasulke).- Für wen? Für alle Kinder, die Fragen an die beiden Darsteller der Serie haben.- Wo und wann? Der KiKA-Chat zu "Schloss Einstein" findet am 4. September 2023 von 20:00 bis 21:00 Uhr auf kika.de statt.Neues in der KiKANiNCHEN-WeltBarrierefreies Videoangebot auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-AppZum internationalen Tag der Gebärdensprache am 23. September 2023 werden Inhalte für Vorschulkinder mit Deutscher Gebärdensprache und Audiodeskription auf kikaninchen.de gebündelt. Das barrierefreie Videoangebot ist im Anschluss dauerhaft verfügbar."Vorlesegeschichten für dich" (KiKA) auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-AppNeue Vorlesegeschichten stehen am 1. und 15. September 2023 bereit: "Der kleine Drache, der kein Feuerspucken kann", gelesen von Juri Tetzlaff, und "Wann sind wir endlich da?", gelesen von Singa Gätgens.Beschäftigungstipps auf kikaninchen.de- "ENE MENE BU... und dran bist du" (KiKA): Aufrufe (https://www.kikaninchen.de/ene-mene-bu/aufrufe) zum Thema "Wasserabenteuer" mit einem Steckwal ab 11. September 2023 verfügbar.- "MACH MiT! im KiKA-Baumhaus" (KiKA) ab 25. Verschiedene Mitmach-Angebote sind in der Pressemeldung (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/pressemitteilungen/2023/mitmach-angebote-100.html) "Ideenwerkstatt, Votings und mehr laden zum Mitmachen ein" zu finden.