Die US-Börsen starten nach einem positiven Wochenauftakt am Dienstag nahezu unverändert in den Handel. Der Dow Jones notiert 30 Minuten vor dem Start der Präsenzbörse 0,1 Prozent im Minus. Der marktbreite S&P 500 und der Nasdaq notieren unverändert. Am Donnerstag stehen weitere Daten vom Arbeitsmarkt zur Veröffentlichung an, dem die US-Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation maßgebliche Bedeutung beimisst. Fed-Chef Jerome Powell hatte in der vergangenen Woche erneut betont, dass die Fiskalpolitik ...

