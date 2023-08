© Foto: pixabay



Weltweit haben in diesem Jahr bisher 32 Unternehmen mit ihrem Börsengang mehr als 500 Millionen US-Dollar eingenommen. Welche der neuen Aktien brachten Anlegern bisher die höchsten Renditen? Antworten!

Der Börsengang des indonesischen Bergbauunternehmens Amman Mineral war, gemessen an der Performance der Aktie, in diesem Jahr der weltweit erfolgreichste große IPO. Das zeigen von Bloomberg erhobene Daten. Seit dem Börsengang am 7. Juli ist der Kurs der Amman Mineral-Aktie um mehr als 153 Prozent gestiegen.

Die gute Performance von Amman Mineral nach dem Börsengang wurde einerseits durch die niedrige Bewertung zum Zeitpunkt des Debüts angetrieben. Andererseits sorgten die Erwartungen, dass das Unternehmen in den LQ45-Index der liquidesten an der Börse Jakarta gehandelten Aktien aufgenommen wird, für Rückenwind, so der Chefanalyst von BCA Sekuritas, Andre Benas.



Den zweiten Platz der erfolgreichsten IPOs belegte der saudi-arabische Dienstleister für maritime Energielogistik ADNOC Logistics & Services. Seit dem Börsengang Anfang Juni hat die Aktie fast 87 Prozent hinzugewonnen.

Auf den dritten Platz kam das chinesische Batteriematerialunternehmen Hunan Yuneng New Energy Battery Material (+85,1 %). Den vierten Platz belegte das US-amerikanische Softwareunternehmen für Solaranlagen Nextracker (+65,1 %). Und an fünfter Stelle folgt das indische Pharmaunternehmen Mankind Pharma (+64,2 %).

