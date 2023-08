Das Schloss Eberstein samt exklusivem Superior-Hotel in der Nähe von Baden-Baden steht zum Verkauf - Kaufpreis: 19,5 Millionen Euro Gerade berichtete Mein Geld vom Schloss Reichmannsdorf, einem Hotelneubau mit 75 Zimmern und 18-Loch-Golfplatz in Bayern, das zum Verkauf steht (exklusiver Verkauf: Christie & Co). Nun das nächste Objekt. Sotheby's International Realty hat das Schloss Eberstein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...