Wäre ein x-beliebiger Minister so attackiert worden wie Aiwanger, hätte Söder wohl kurzen Prozess gemacht. So aber hat er es mit einer "Kultfigur" zu tun, auf welche die Freien Wähler nicht verzichten können. Denn Aiwanger ist der einzige, der für sie Wahlergebnisse von zehn Prozent plus X einfahren kann. Vielleicht jetzt sogar noch ein wenig mehr, weil sich die Affäre auch günstig für ihn auswirken könnte. (...) Mit der am Dienstag gefundenen Nicht-Lösung tritt ein, was Söder nach eigenen Worten vermeiden will: eine Hängepartie. Grüne, SPD und FDP werden sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, den Landtag oder seinen Zwischenausschuss zum Fall Aiwanger einzuberufen. Das ergibt kurz vor der Wahl ein Spektakel, das weder Söder und der CSU noch den Freien Wählern recht sein kann.



