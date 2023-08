Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von UBS Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (ISIN LU2050966394/ WKN A2PRUG) könnten Anleger*innen in ein breit diversifiziertes Portfolio aus zurzeit 666 großen und mittelgroßen Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern investieren. Der Referenzindex umfasse 23 der 24 von MSCI definierten Emerging Markets, mit Ausnahme von China. Dieses Investment decke 85 Prozent der Marktkapitalisierung der einzelnen Länder ab. Zu den am höchsten gewichteten Ländern würden Taiwan, Indien und Südkorea gehören. Die wichtigsten Sektoren seien Informationstechnologie und Finanzwerte. ...

