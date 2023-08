Nachdem der Bitcoin am Dienstag zunächst knapp unterhalb der 26.000-Dollar-Marke seitwärts gependelt war, hat er am Nachmittag plötzlich den Vorwärtsgang eingelegt. Aktuell notiert die digitale Leitwährung auf 24-Stunden-Sicht rund fünf Prozent oder 1.500 Dollar höher. Grund ist eine womöglich richtungsweisende Gerichtsentscheidung in den USA.Im Streit zwischen dem Krypto-Vermögensverwalter Grayscale mit der US-Börsenaufsicht SEC hat sich ein US-Gericht nun auf die Seite von Grayscale gestellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...