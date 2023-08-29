FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SILVER ELEPHANT MNG CORP. 1P2 CA82770L3074
AB/FROM ONWARDS 29.08.2023 16:52 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SILVER ELEPHANT MNG CORP. 1P2 CA82770L3074
AB/FROM ONWARDS 29.08.2023 16:52 CET