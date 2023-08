Bei Vonovia ist zuletzt wieder eine leichte Kurserholung zu sehen. Hat die Aktie im Verlauf der vergangenen sechs Monate rund 12 Prozent nachgegeben, so gibt es mit Blick auf die vergangenen sieben Tage ein Plus von rund 7 Prozent. Auch Analysten stehen dem Titel weiter positiv gegenüber. So bestätigen die Experten von Goldman Sachs, dass die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...