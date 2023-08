Vaduz (ots) -Die liechtensteinische Regierung hat am Dienstag, 29. August 2023 die Regierung des Kantons St. Gallen zu einem freundschaftlichen Treffen empfangen. Auf die Begrüssung durch Regierungschef Daniel Risch im "Little Big Beat Studio" in Eschen folgte ein Arbeitsgespräch mit einer Reihe von beiden Seiten eingebrachter Traktanden. Themen des bilateralen Austauschs waren unter anderem der grenzüberschreitende öffentliche Verkehr, die Zusammenarbeit im Spitalwesen, die Umsetzung der OECD-Mindeststeuer, Fragen der Energieversorgung mit Fokus auf Windenergie und Rheinkraftwerken sowie eine Nachbetrachtung zu den Feierlichkeiten anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums des Zollanschlussvertrags.Im Anschluss an das Gespräch erhielten die Regierungsmitglieder eine Führung durch das Studio. Ein gemeinsames Abendessen bildete den Schlusspunkt des jährlich stattfindenden Austauschs der beiden Regierungen. "Das Treffen mit den Kolleginnen und Kollegen aus St. Gallen ist stets eine willkommene Gelegenheit, gemeinsame Themen zu erörtern und das politische Handeln im Sinne einer guten Nachbarschaft aufeinander abzustimmen", hielt Regierungschef Daniel Risch am Rande der Zusammenkunft fest.Die Regierung des Kantons St. Gallen war vertreten durch Regierungspräsident Stefan Kölliker, die Regierungsrätinnen Laura Bucher und Susanne Hartmann, die Regierungsräte Fredy Fässler, Beat Tinner, Marc Mächler und Bruno Damann sowie durch Staatssekretär Benedikt van Spyk. Auf Seiten Liechtensteins nahmen Regierungschef Daniel Risch, Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni, die Regierungsrätinnen Graziella Marok-Wachter und Dominique Hasler, Regierungsrat Manuel Frick, Regierungssekretär Horst Schädler und Liechtensteins Botschafterin in Bern, Doris Frick teil.Pressekontakt:Horst Schädler, RegierungssekretärT +423 236 60 06horst.schaedler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100910634