Spezialisiertes Lab erweitert die KI/ML-Fähigkeiten von SoftServe, um die Wertschöpfung durch generative KI und deren Einführung zu beschleunigen

SoftServe, ein führender Anbieter von IT-Beratungs- und digitalen Dienstleistungen, hat heute die Einführung seines Generative AI Lab bekannt gegeben. Das Lab wird Unternehmen dabei helfen, messbare Geschäftsergebnisse durch die erfolgreiche Implementierung von generativer KI zu erzielen. Mit dem neuen Lab erweitert SoftServe seine KI/ML-Funktionen durch die Erforschung und Entwicklung generativer Modelle für multimodale KI-Anwendungen. Dabei nutzt und beschleunigt sein engagiertes Expertenteam die transformative Kraft der generativen KI von der Entdeckung bis zur Anwendung in der Praxis.

"Im Gegensatz zu anderen Bereichen, in denen bereits entwickelte und ausgereifte Best Practices etabliert sind, ist die generative KI ein Novum, das nicht nur technologische Innovation, sondern auch bahnbrechende Anwendungsfälle hervorbringen kann, die völlig neue Geschäftsstrategien erfordern wird", erklärt Alex Chubay, Chief Technology Officer bei SoftServe. "Das Innovationstempo in diesem Bereich ist atemberaubend und überrumpelt die Unternehmen oft mit neuen Entwicklungen, die wöchentlich vorgestellt werden. Genau hier setzt das Generative AI Lab an. Es dient nicht nur als Hub für schnelle Experimente, Wertentdeckung und Lösungsentwicklung auf Basis der neuesten Methoden und Technologien es schafft einen Kanal, um diese explosionsartige Innovation direkt an unsere Kunden weiterzugeben."

Das Generative AI Lab von SoftServe wird FuE-Aktivitäten auf mehreren wichtigen Gebieten unterstützen, wie die Feinabstimmung von Modellen und die Anpassung von Domänen, multimodale generative KI, Kosten-Leistungs-Optimierungen, Betriebsmanagement (LLMOps) und vieles mehr. Die Kombination mehrerer aufstrebender Technologien und Ansätze für diese Schwerpunktbereiche wird richtungweisende Anwendungsfälle in unterschiedlichen Branchen schaffen. Diese Forschungsprioritäten sind sorgfältig auf die Bedürfnisse und Strategien der Kunden von SoftServe abgestimmt. Die im Lab gewonnenen Erkenntnisse und Ressourcen werden auf organische Weise in reale Geschäftsszenarien überführt und gewährleisten eine praxisorientierte und effektive Umsetzung.

"Um Fortschritte zu erzielen, müssen wir bei der Implementierung strategisch vorgehen", so Iurii Milovanov, AVP AI and Data Science, SoftServe. "Um nachzuweisen, dass diese bisher hypothetischen Möglichkeiten greifbare Auswirkungen auf verschiedene Geschäftsbereiche und Branchen haben können, ist ein pragmatischer Ansatz notwendig."

Zu den drei Generative AI-Angeboten von SoftServe gehören:

AI Discovery: Die anfängliche Erkundungsphase führt den Kunden durch die Feinheiten der generativen KI, um die potenziellen Auswirkungen und die Durchführbarkeit in seinem Unternehmen aufzuzeigen und zu validieren. AI Launchpad: Das Launchpad-Programm ermöglicht schnelle Experimente und evidenzbasierte Erforschung neuer Anwendungsfälle durch eine Generative AI Sandbox, die den Nutzern ermöglicht, die Bereitstellung zu erproben, zu validieren und zu testen. AI Adoption: Das endgültige Angebot unterstützt Kunden bei der raschen Skalierung ihrer generativen KI-Lösungen im gesamten Unternehmen durch die Erstellung einer Roadmap für Initiativen, KI-Governance, Technologie- und Datenstrategien und der umfassenden Entwicklung von KI-Lösungen und deren Einführung durch Technologieteams.

Das Generative AI Lab von SoftServe nutzt Tools und Technologieplattformen in Partnerschaft mit AWS, Google Cloud, Microsoft Azure und NVIDIA. Die ergebnisorientierte Vorgehensweise wendet erfolgreiche Anwendungsfälle und ein Bewertungsraster an, um Generative KI zu einer branchenübergreifenden Realität im Geschäftsalltag zu machen.

Mehr über die generativen KI-Lösungen und -Funktionen von SoftServe auf dieser Website.

ÜBER SOFTSERVE

SoftServe ist ein führender Anbieter von IT-Beratungs- und digitalen Dienstleistungen. Wir erweitern den Horizont neuer Technologien, um die komplexen geschäftlichen Herausforderungen von heute zu bewältigen und sinnvolle Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Unsere Leidenschaft treibt uns an, die Kunst des Möglichen zu erforschen und neu zu gestalten. Kunden setzen auf SoftServe, um die Entwicklung und Umsetzung ausgereifter und innovativer Fähigkeiten wie Digital Engineering, Daten und Analysen, Cloud und KI/ML zu unterstützen.

Unsere weltweite Reputation beruht auf mehr als 30 Jahren Erfahrung in der schnellen Bereitstellung überragender digitaler Lösungen durch die fähigsten Ingenieure, die dazu beitragen, die Probleme von Unternehmen in den Branchen Hightech, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Einzelhandel, Energie und Fertigung zu überwinden. Besuchen Sie unsere Website und unser Blog. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

