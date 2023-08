DJ Aktien Schweiz erneut freundlich - Kuehne + Nagel mit Großauftrag fest

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones) Am Schweizer Aktienmarkt ist es am Dienstag weiter nach oben gegangen mit den Kursen. Wie schon am Vortag sorgten fallende Anleiherenditen und ein positiver früher Handelsverlauf an der Wall Street für Unterstützung. Auslöser waren diesmal schwache US-Konjunkturdaten. Sie schürten Spekulationen, dass die US-Notenbank zur Vermeidung einer harten Landung auf weitere Zinserhöhungen verzichten könnte.

Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 11.106 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und ein -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 17,04 (Montag: 14,23) Millionen Aktien.

Insgesamt hinkte der SMI den Nachbarbörsen in Europa etwas hinterher, weil die als defensiv geltenden Aktienschwergewichte Novartis und Nestle nur kleine Kursgewinne erzielten. Auch Swisscom stiegen lediglich um 0,3 Prozent. Sonova (-0,9%) - ebenfalls ein eher defensiver Wert - schloss als einziger im Minus.

Etwas besser schlug sich unter den Gesundheitswerten Roche. Die Aktie gewann 0,7 Prozent. Roche hat von der britischen Arzneimittelbehörde die Zulassung für seine intravenöse Krebstherapie Tecentriq erhalten. Außerdem darf das Roche-Medikament Evrysdi zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie in der Europäischen Union nun auch Säuglingen unter zwei Monaten verschrieben werden.

Kuehne + Nagel legten um 1,6 Prozent zu. Hier stützte der Erhalt eines Großauftrags zum Transport von Windturbinenausrüstung.

Tagessieger im SMI waren nachrichtenlos Partners Group mit einem Plus von 1,8 Prozent.

In der zweiten Reihe legte die Aktie des Aufzugherstellers Schindler um 1,2 Prozent zu auf 187,10 Franken. Die Deutsche Bank hat das Kursziel zwar gesenkt, allerdings auf 212 von 238 Franken, was deutlich über dem aktuellen Niveau liegt. Die Anlysten empfehlen die Aktie dazu weiter zum Kauf.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2023 11:51 ET (15:51 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.