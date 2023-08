BRJANSK (dpa-AFX) - Russland wirft der Ukraine Artilleriebeschuss auf ein grenznahes Dorf im Gebiet Brjansk mit Todesopfern vor. Dabei seien in dem rund 15 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernten Dorf Klimowo mehrere Menschen getötet und weitere fünf Menschen verletzt worden, schrieb der Gouverneur der Region, Alexander Bogomas, in seinem Telegram-Kanal. Zu den Opfern sollen demnach auch Kinder zählen.

Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben derzeit nicht. Aus Kiew gab es zunächst keine Stellungnahme. Nach Angaben des Gouverneurs wurde beim Beschuss ein Gebäude einer Schule, sowie mehrere Wohnhäuser und administrative Einrichtungen beschädigt.

Immer wieder hat es in den vergangen Wochen Berichte über mutmaßlich ukrainische Angriffe auf russisches Gebiet gegeben. Zuletzt hatte Moskau am Sonntag und Montag von abgewehrten Drohnenangriffen über den Grenzregionen Brjansk und Kursk berichtet. Die Folgen der Angriffe stehen aber in keinerlei Verhältnis zu den Kriegsfolgen für die von Russland angegriffene Ukraine, wo bereits Tausende Zivilisten getötet wurden. Die Ukraine verteidigt sich seit rund 18 Monaten gegen den russischen Angriffskrieg./ash/DP/jha