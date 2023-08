DJ MÄRKTE EUROPA/Erholungsbewegung gewinnt an Dynamik

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten ist es am Dienstag bereits den dritten Tag in Folge nach oben gegangen. Nachdem der Handel lange Zeit des Tages in ruhigen Bahnen verlaufen war, kam am Nachmittag nochmals Schwung rein. Zum einen einigte sich die Bundesregierung auf das Wachstumschancengesetz und will die Wirtschaft mit den Maßnahmen stärker steuerlich entlasten als ursprünglich geplant. Zudem gab es aus den USA Daten, die die US-Notenbank dazu veranlassen könnten, die Leitzinsen auf dem aktuellen Niveau zu belassen. Daraufhin stiegen die Anleihen, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um 6 Basispunkte auf 2,51 Prozent. Der Euro legte auf 1,0850 Dollar zu, da die EZB wohl noch einmal die Leitzinsen anheben wird. Der DAX schloss 0,9 Prozent höher bei 15.931 Punkten, zinssensitive Immobilien- wie Technologiewerte gehörten zu den Gewinnern. Der Euro-Stoxx-50 legte um 0,8 Prozent auf 4.326 Punkte zu. Auffallend war, dass alle Sektor-Indizes im Plus schlossen, was für eine gute Breite der Erholung spricht.

Der Sektor der Minenwerte stellte mit einem Plus von 2,1 Prozent den größten Gewinner unter den europäischen Subindizes. Positiv wirkten hier die steigenden Metallpreise, nachdem China weitere wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen für inländische Infrastrukturprojekte angekündigt hatte. Die Analysten der ING wiesen darauf hin, dass China am Vortag Unterstützungsmaßnahmen für den Transport, Immobilien und andere Infrastrukturprojekte eingeführt habe. "Diese Maßnahmen haben die Stimmung auf den Finanzmärkten verbessert", sagten die Analysten. Sie fügten hinzu, dass Gold auch zugelegt habe, nachdem die Federal Reserve in Betracht gezogen habe, die Zinssätze im September stabil zu halten.

Pierer überzeugt beim Umsatz - nicht bei der Marge

Als stark stuften die Analysten von Jefferies die Umsatzdynamik von Pierer in ersten Halbjahr ein. Zu dem Unternehmen gehören die Motorrad-Marken KTM und Husqvarna Motorcycles. Infolge steigender Umsätze konnten Marktanteile in wichtigen Märkten gewonnen werden. Die Gewinne konnten der Dynamik nicht folgen, die Marge litt unter erhöhten Rabatten im Fahrradsegment aufgrund hoher Lagerbestände bei den Händlern. Zusätzlich wurde das Umsatzziel im Bereich E-Bikes von 500 Millionen Euro für das Jahr 2025 aufgrund einer herausfordernden Marktumgebung auf 2027 verschoben. Die Aktie schloss unverändert.

Gut im Markt lagen Immobilienaktien. Hier stützte eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs für Grand City (+3,5%). Diese hob das Sentiment für den gesamten angeschlagenen Sektor: Vonovia gewannen knapp 3 Prozent und Patrizia 2,4 Prozent. Gegen den Trend verloren Adler Group 14,6 Prozent nach Zahlen. Der angeschlagene Immobilienkonzern weitete im ersten Halbjahr und zweiten Quartal unter dem Strich den Verlust infolge der deutlich gesunkenen Bewertung seiner Immobilienbestände aus.

Evotec (+6,5%) verzeichnete in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Umsatzanstieg von 14 Prozent, der von guten Beiträgen aus Partnerschaften mit Sandoz und Bristol Myers Squibb profitierte.

EU-Verbraucherpreise rücken langsam in den Fokus

Die Woche nach Jackson Hole ist derweil erneut von Abwarten geprägt, die Betonung der "Datenabhängigkeit" bei den Notenbankern auf ihrem Treffen hat die Inflationsentwicklung noch stärker in den Fokus gerückt. Am Donnerstag stehen die EU-Verbraucherpreise für August auf der Agenda, die Inflationsrate dürfte nach Einschätzung der Commerzbank weiter leicht von 5,3 auf 5,2 Prozent gesunken sein. Die Ökonomen der Deutschen Bank gehen davon aus, dass die Gesamtinflation im Jahresvergleich bei 5,5 Prozent liegen wird, was zwei Zehntel über dem Wert von Juli liege. Die Kerninflation werde voraussichtlich bei 5,4 Prozent liegen. Sowohl die Gesamtinflation als auch die Kerninflation wären somit immer noch mehr als doppelt so hoch wie das Ziel der Europäischen Zentralbank von 2 Prozent. Daher besteht weiterhin Druck für weitere Zinserhöhungen.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.326,47 +32,78 +0,8% +14,1% Stoxx-50 3.986,52 +30,41 +0,8% +9,2% Stoxx-600 459,83 +4,42 +1,0% +8,2% XETRA-DAX 15.930,88 +138,27 +0,9% +14,4% FTSE-100 London 7.464,99 +126,41 +1,7% -1,5% CAC-40 Paris 7.373,43 +48,72 +0,7% +13,9% AEX Amsterdam 745,89 +4,13 +0,6% +8,3% ATHEX-20 Athen 3.201,50 +9,13 +0,3% +42,2% BEL-20 Bruessel 3.685,56 +32,09 +0,9% -0,4% BUX Budapest 57.069,99 +282,94 +0,5% +30,3% OMXH-25 Helsinki 4.369,64 +75,43 +1,8% -12,3% ISE NAT. 30 Istanbul 8.484,76 -51,99 -0,6% +42,7% OMXC-20 Kopenhagen 2.193,69 +8,49 +0,4% +19,5% PSI 20 Lissabon 6.152,91 +51,82 +0,8% +8,4% IBEX-35 Madrid 9.581,20 +91,10 +1,0% +16,4% FTSE-MIB Mailand 28.889,76 +345,20 +1,2% +19,0% OBX Oslo 1.154,06 +0,59 +0,1% +5,9% PX Prag 1.351,70 +1,11 +0,1% +12,5% OMXS-30 Stockholm 2.191,46 +17,15 +0,8% +7,3% WIG-20 Warschau 2.042,08 +2,76 +0,1% +14,0% ATX Wien 3.153,05 +25,58 +0,8% +1,1% SMI Zuerich 11.106,24 +73,48 +0,7% +3,5% *bezogen auf Schlusskurs vom Vortag Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.326,47 +0,8% 32,78 +14,1% Stoxx-50 3.986,52 +0,8% 30,41 +9,2% DAX 15.930,88 +0,9% 138,27 +14,4% MDAX 27.664,93 +1,4% 377,47 +10,1% TecDAX 3.157,29 +1,2% 37,76 +8,1% SDAX 13.258,52 +1,0% 128,16 +11,2% FTSE 7.464,99 +1,7% 126,41 -1,5% CAC 7.373,43 +0,7% 48,72 +13,9% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,51 -0,07 -0,06 US-Zehnjahresrendite 4,12 -0,08 +0,24 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Mo, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0852 +0,3% 1,0823 1,0807 +1,4% EUR/JPY 158,43 -0,1% 158,44 158,44 +12,9% EUR/CHF 0,9551 -0,1% 0,9562 0,9556 -3,5% EUR/GBP 0,8601 +0,2% 0,8570 0,8587 -2,8% USD/JPY 145,97 -0,4% 146,40 146,62 +11,3% GBP/USD 1,2618 +0,1% 1,2629 1,2584 +4,3% USD/CNH (Offshore) 7,2855 -0,1% 7,2914 7,2983 +5,2% Bitcoin BTC/USD 27.428,98 +5,6% 26.027,84 26.118,20 +65,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,43 80,10 +0,4% +0,33 +2,7% Brent/ICE 84,64 84,42 +0,3% +0,22 +2,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,69 38,41 -9,7% -3,73 -53,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.937,53 1.919,69 +0,9% +17,84 +6,2% Silber (Spot) 24,78 24,28 +2,1% +0,51 +3,4% Platin (Spot) 983,48 969,50 +1,4% +13,98 -7,9% Kupfer-Future 3,82 3,78 +1,0% +0,04 -0,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

