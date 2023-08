Berlin, 29. August 2023 Am Dienstag beginnt die zweitägige Kabinettsklausur der Bundesregierung in Meseberg. Dazu erklärt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst: "Bei der Kabinettsklausur in Meseberg dreht sich viel um die Digitalisierung. Bitkom begrüßt sehr, dass die Ampelkoalition digitalpolitische...

Den vollständigen Artikel lesen ...