EQS-Ad-hoc: HPI AG / Schlagwort(e): Sonstiges

HPI AG: 50 %-Überschreitung an Aktienanteilen



29.08.2023 / 18:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



HPI AG: 50 %-Überschreitung an Aktienanteilen München, 29. August 2023 HPI AG München Bekanntmachung der Gesellschaft gemäß § 20 Abs. 6 Aktiengesetz

Herr Artur Piotr Jedrzejewski, wohnhaft in Monaco, hat uns gemäß § 20 Abs. 1 AktG mitgeteilt, dass ihm mehr als 50% der Teil der Aktien an der HPI AG gehören. HPI AG Artur Piotr Jedrzejewski

Vorstand

Fürstenrieder Str. 267

81377 München

Telefon: +49 89 800 656 440

Internet: www.hpi-ag.com

ISIN: DE000A0JCY37

WKN: A0JCY3

Börsenkürzel: CEW3

Börse: Freiverkehr der Börse München



Ende der Insiderinformation



29.08.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com