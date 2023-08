Während Gold, Silber und Platin in den vergangenen Handelstagen kräftig zulegen konnten, bleibt der Palladiumpreis ein Stück weit zurück. Dies wirft eine Reihe von Fragen auf, gerade in einer Zeit, in der Edelmetalle allgemein als sichere Anlagehäfen gelten. Was sind die Gründe für die jüngste Schwäche im Palladiumpreis, und wie sieht die technische und saisonale Analyse aus?Der Kurs von Palladium (TVC:PALLADIUM) bewegt sich seit einigen Monaten in einer Abwärtsstrecke und hat es schwer, sich nach oben zu orientieren. Aktuell steht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...