H.I.G. Capital, LLC ("H.I.G."), ein weltweit führendes Unternehmen für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 58 Milliarden $, freut sich, den Erhalt der LEED-Platin-Zertifizierung für das kürzlich renovierte Basel Marriott Hotel in Basel, Schweiz, bekannt zu geben.

Das Hotel, das zuvor unter dem Namen Swissôtel Basel bekannt war, wurde umfassend renoviert und trägt nach einem Rebranding-Programm nun den Namen Basel Marriott Hotel. Das Hotel befindet sich in unmittelbarer Nähe des Kongresszentrums und der Messe Basel, wo neben namhaften Veranstaltungen wie der Art Basel auch zahlreiche medizinische und biowissenschaftliche Konferenzen stattfinden, zumal Basel eines der größten Zentren für Biowissenschaften in Europa ist. Infolge der Renovierung und des Rebrandings ist das Hotel heute Spitzenreiter in seinem Referenzmarkt.

Riccardo Dallolio, Managing Director und Head of H.I.G. Realty in Europa, kommentierte: "Wir konnten unseren Plan zur Wertsteigerung unseres Hotels in Basel erfolgreich umsetzen und das Hotel verfügt nun über hochmoderne Einrichtungen und Zimmer, was eine starke operative Leistung gewährleistet."

Alessio Lucentini, Managing Director und Head of Asset Management bei H.I.G. Realty in Europa, fügte hinzu: "Wir haben unser Asset Management Team unlängst durch Federico Faravelli verstärkt, der zuvor Head of Asset Management U.K. and Ireland bei AXA Real Assets war und ein Spezialist für ESG ist. Zusätzlich zu unserem LEED-Platin-Zertifikat in Basel haben wir vor kurzem auch für zwei unserer anderen Anlagen in Italien das LEED-Gold-Zertifikat erhalten. Dies hat es uns außerdem ermöglicht, die Kreditkosten für die beiden Objekte zu senken und die Betriebskosten aufgrund der verbesserten Energieeffizienz der Immobilien zu reduzieren. Unser Fokus wird weiterhin auf ESG-Initiativen liegen, die einen Mehrwert für unser Portfolio schaffen können."

