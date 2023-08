Zug, Schweiz, und Toronto, Kanada (ots/PRNewswire) -- Valour Inc., das Tochterunternehmen von DeFi Technologies, führt drei auf EUR lautende Produkte auf NGM ein: Valour Ethereum Zero EUR, Valour Solana EUR und Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) EUR. Die Produkte sind ab dem 25.8.2023 zum Handel zugelassen.DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen ("DeFi") leistet, freut sich bekannt geben zu können, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. ("Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten ("ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, drei auf Euro lautende Produkte auf NGM aufgelegt hat - Valour Ethereum Zero EUR (ISIN: CH1149139623), Valour Solana EUR (ISIN: CH1114178838) und Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) EUR (ISIN: CH1149139623)."Nach der spannenden Einführung unseres neuesten Produkts in den nordischen Ländern, dem VDAB10 SEK ETP, einem diversifizierten Korb an digitalen Vermögenswerten, ist es selbstverständlich, dieses innovative und dynamische Produkt auch Anlegern anzubieten, die den Handel in Euro bevorzugen", erklärte Johanna Belitz, Verkaufsleiterin für Frankreich und die nordischen Länder. "Ebenso ist die Vereinfachung des Zugangs zu unserem ausgezeichneten Angebot von Ethereum Zero EUR für nordische Investoren ein logischer Schritt im Rahmen unserer Expansion in den nordischen Ländern. Der Wegfall der Verwaltungsgebühr bei diesem Produkt macht es außergewöhnlich in seiner Leistung. Wie bei Fonds sind die Verwaltungsgebühren bei der Entscheidung, wo Sie Ihr Kapital investieren, ein ebenso wichtiger Faktor wie die möglichen Renditen.""Durch die Einführung dieser drei innovativen Produkte stärken wir unsere stabile Marktposition in der nordischen Region. Die tief verwurzelten Beziehungen von Valour zu Schweden, sowohl aus historischer als auch aus unternehmerischer Sicht, ergänzen sich mit unserer neuesten Produktpalette, die den Zugang zu Vermögenswerten in Kryptowährungen auch für die finnische Investmentgemeinschaft vereinfacht", betonte Johan Wattenström, Gründer und Leiter von Valour.Informationen zu den Produkten: Valour Ethereum Zero EUR bildet den Kurs von ETH präzise ab, ohne Verwaltungsgebühren zu erheben. Das macht eine Investition in den zweitgrößten digitalen Vermögenswert der Welt einfacher, sicherer und kostengünstiger als alle anderen Optionen.Valour Solana EUR bildet den Preis von SOL, der nativen Kryptowährung, die das Solana-Netzwerk speist, präzise ab. Solana wird als eine der schnellsten Blockchains vermarktet und hat mehr als 400 aktuelle Projekte, die das DeFi-, NFT- und Web3-Ökosystem umfassen. Mit dem Solana ETP von Valour wird eine Investition in diese führende dezentrale Plattform kosteneffektiv, einfacher und sicherer.Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10)&a=Valour+Digital+Asset+Basket+10+(VDAB10)) bildet die Wertentwicklung der 10 größten Krypto-Assets auf Basis der Marktkapitalisierung ab, wobei für jeden Bestandteil eine maximale Obergrenze von 30 % gilt. Das VDAB10-ETP von Valour bietet Anlegern in der sich ständig weiterentwickelnden Krypto-Landschaft auf vertrauenswürdige und sichere Weise ein diversifiziertes und dynamisches Angebot.Die neuen Produkte können ab dem 25.8.2023 über Online-Broker wie Avanza und Nordnet gehandelt werden.Zusätzlich zu seiner neuartigen Plattform für digitale Vermögenswerte, die die ETPs 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral umfasst, bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Die Produkte sind an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst die ETPs Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Enjin (ENJ), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN) und den Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten passiven Investmentprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die vollständig gebührenfrei sind.Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: RB9) (OTC DEFTF) ist ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet.Mit seinem Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien will DeFi Technologies Investoren einen breiten Zugang zur Zukunft des Finanzwesens ermöglichen. Wir werden von einem geschätzten Team von Fachleuten mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte unterstützt und sind bestrebt, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren.Treten Sie der digitalen Community von DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter bei. Weitere Einzelheiten finden Sie auf https://defi.tech/.Informationen zu ValourValour Inc. emittiert börsengehandelte Produkte (ETPs), die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zuzugreifen. Valour wurde 2019 mit Sitz in Zug in der Schweiz gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: RB9) (OTC:+(OTC%3A)DEFTF).Weitere Informationen zu Valour finden Sie auf https://valour.comHinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Die zukunftsgerichteten Aussagen betreffen unter anderem die Einführung von Valour Ethereum Zero EUR, Valour Solana EUR und Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) EUR, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentralisierter Finanzierungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorteile oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser/Leserinnen nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2196434/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Inc__s_Wholly_Owned_Sub.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2196435/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Inc__s_Wholly_Owned_Sub.jpgInvestorenbeziehungen DeFi Technologies, ir@defi.techView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-inc-tochter-valour-inc-bringt-3-neue-produkte-auf-ngm-auf-den-markt-301912812.htmlOriginal-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171105/5590956