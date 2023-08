Diese fünf Value-Aktien notieren aktuell sehr überraschend an ihren 52-Wochen-Tiefs. Ist es jetzt Zeit hier einzusteigen? Oder stehen diese Titel zurecht so tief und Investoren täten besser daran zu verkaufen? Immer wieder gibt es am Markt Abverkäufe, die sich in der Respektive als große Fehler herausstellen und für viele Anleger eine ideale Einstiegsgelegenheit waren. 5 Value-Aktien am 52-Wochen-Tief Bei diesen fünf Value-Aktien nahe der eigenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...