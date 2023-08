DJ Eni entschädigt französische Kunden nach Abrechnungsfehlern mit Staatsmitteln

Von Mauro Orru

MAILAND (Dow Jones)--Der italienische Öl- und Gaskonzern Eni wird in den kommenden Monaten aufgrund von Abrechnungsfehlern Millionen von Euro vom französischen Staat an seine Kunden in Frankreich zurückzahlen.

Eni Gas & Power France habe umgehend damit begonnen, staatliche Mittel an die betroffenen Kunden zu überweisen und werde bis Ende des Jahres eine zweite Tranche von rund 50 Millionen Euro auszahlen, so ein Sprecher am Dienstag. Die Zahlungen werden keinen Einfluss auf die Ergebnisse von Eni haben, da sie von den französischen Behörden kommen, führte der Sprecher aus.

Die französische Ministerin für Energiewende, Agnes Pannier-Runacher, sagte am Dienstag in einem Interview mit dem Radiosender RMC, dass Eni diese Woche 34 Millionen Euro und in den kommenden Monaten 50 Millionen Euro an 100.000 Kunden, denen zu viel berechnet wurde, zurückzahlen wird.

Französische Medien berichteten, dass Kunden, die ihre Verträge in der zweiten Jahreshälfte 2022 erneuerten, falsche Rechnungen erhalten hatten, da ein staatlicher Tarifschutz nicht angewendet worden sei.

August 29, 2023 12:51 ET (16:51 GMT)

