Ein Artikel von Malte Thies, Geschäftsführer der ONE GROUPServiced Apartments sind in den vergangenen Jahren als neue Anlageklasse zunehmend in den Fokus von Investoren gerückt. Diese besondere Wohnform, die die Annehmlichkeiten eines Zuhauses mit dem Komfort eines Hotels verbindet, erfreut sich wachsender Beliebtheit nicht nur bei Studierenden, sondern auch bei Berufspendlern, den berühmten "Monteuren", Geschäftsreisenden, Touristen und sogar manchen Langzeitbewohnern. Sie alle schätzen den hohen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...