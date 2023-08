The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.08.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.08.2023



ISIN Name

CA89680B1058 TRIPSITTER CLINIC LTD.

DE000SLB8247 LDSBK.SAAR IHS S.824

KYG2743Y1061 DALI FOODS GROUP HD -,01

SG1G55870362 LIAN BENG GROUP SD -,05

US30322L1017 F45 TRAINING HLD. -,00005

