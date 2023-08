ARMONK / NEW YORK (IT-Times) - Der IT- und Computerkonzern IBM unternimmt einen weiteren Versuch mit seiner Watson-Plattform, um auf den Zug des weltweiten KI-Booms aufzuspringen. Die International Business Machines (IBM) Corp. (NYSE: IBM, ISIN: US4592001014) präsentiert mit "Watsonx Your Business" KI-Lösungen,...

Den vollständigen Artikel lesen ...