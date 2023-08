NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse der US-Staatsanleihen haben am Dienstag nach schwachen heimischen Konjunkturdaten ihre anfänglichen knappen Verluste abgeschüttelt und klar ins Plus gedreht. Zuletzt gewann der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) 0,66 Prozent auf 110,36 Punkte. Im Gegenzug sackte die Rendite für zehnjährige Anleihen auf 4,12 Prozent ab.

Das vom Marktforschungsinstitut Conference Board ermittelte Verbrauchervertrauen in den USA zeigte ebenso wie die Zahl der offenen Stellen einen deutlichen Rückgang. Derweil fielen schon früher veröffentlichte Daten vom Immobilienmarkt uneinheitlich und insgesamt wenig spektakulär aus und gaben den Märkten keine Impulse./gl/he