NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Dienstag den dritten Tag in Folge erholt. Der Leitindex Dow Jones Industrial baute nach einem freundlichen Start seine Gewinne aus und schloss 0,85 Prozent höher bei 34 852,67 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,45 Prozent auf 4497,63 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es sogar um 2,15 Prozent auf 15 376,55 Punkte hoch.

Für Kaufstimmung sorgten heimische Konjunkturdaten, welche Hoffnungen schürten, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen auf ihrer September-Sitzung unverändert lassen könnte. Das vom Marktforschungsinstitut Conference Board ermittelte Verbrauchervertrauen zeigte ebenso wie die Zahl der offenen Stellen in den USA einen deutlichen Rückgang. Davon profitierten vor allem die Nasdaq-Indizes, die von den als besonders zinssensibel geltenden Technologiewerten dominiert werden./gl/he

