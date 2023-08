DJ MÄRKTE USA/Sehr fest - Maue Konjunkturdaten schüren Zinshoffnungen

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Schwache Konjunkturdaten haben am Dienstag an der Wall Street nach einem verhaltenen Start für kräftig steigende Aktien- und Anleihekurse gesorgt. Der Index des US-Verbrauchervertrauens im August fiel nicht nur deutlich schwächer als erwartet aus, zugleich wurde auch der Vormonatswert nach unten revidiert. Dazu ging die Zahl der Stellenangebote in den USA im Juli deutlicher zurück als prognostiziert, sie sank auf das niedrigste Niveau seit März 2021. Zugleich wechselten weniger Arbeitnehmer als zuletzt den Arbeitsplatz.

Die schwachen Daten weckten Hoffnungen auf eine sinkende Lohinflation und erhöhten die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank mit weiteren Zinserhöhungen abwarten könne, um eine harte Landung der Konjunktur zu vermeiden, hieß es im Handel. Am Zinsterminmarkt sanken die Wahrscheinlichkeiten für kommende Zinserhöhungen deutlich. Entsprechend bildeten sich die Marktzinsen zurück, vor allem am kurzen Ende. Im Zweijahresbereich ging es um 16 Basispunkte nach unten auf 4,90 Prozent.

Das sorgte am Aktienmarkt für Kauflaune. Insbesondere die als zinsempfindlicher geltenden Nasdaq-Indizes mit vielen Technologie- und Wachstumsaktien nahmen kräftig Fahrt auf, sie stiegen um bis zu 2,2 Prozent. Der Dow-Jones-Index gewann 0,8 Prozent auf 34.853 Punkte, der breitere S&P-500 verbesserte sich um 1,5 Prozent. Nach ersten Angaben gab es an der Nyse 2.425 (Montag: 2.154) Kursgewinner, 524 (771) -verlierer und 69 (76) unveränderte Titel.

Am Devisenmarkt geriet der Dollar stark unter Druck - parallel zu den sinkenden Anleiherenditen. Der Euro zog um rund 1 Cent auf 1,0885 Dollar an. Der Dollarindex gab um 0,6 Prozent nach. Gold verteuerte sich um gut 18 auf 1.938 Dollar je Feinunze. Niedrigere Anleiherendite machen das Edelemetall als Anlage relativ betrachtet attraktiver.

Die Marktteilnehmer warten nun umso gespannter auf neue Daten zur Preisentwicklung und vom US-Arbeitsmarkt im weiteren Wochenverlauf. Die US-Notenbank hatte zuletzt immer wieder betont, ihre Zinsentscheidungen datenabhängig zu treffen.

3M profitieren weiter - Big Lots haussieren

3M legten um weitere 1,4 Prozent zu, nachdem der Mischkonzern im Streit mit Veteranen über den unzureichenden Gehörschutz durch die Ohrstöpsel des Unternehmens einer Vergleichszahlung von 6 Milliarden Dollar zugestimmt hat. Berichte über eine Einigung hatten die Aktie bereits am Vortag kräftig nach oben getrieben.

Neue Geschäftszahlen des auf Unterhaltungselektronik spezialisierten Einzelhändlers Best Buy trieben den Kurs um 3,9 Prozent. Big Lots haussierten um 26,8 Prozent. Der Einrichtungsspezialist ist im zweiten Quartal zwar tiefer in die roten Zahlen gerutscht, aber nicht so tief wie von Analysten befürchtet. Dazu rechnet Big Lots damit, dass sich der Umsatzrückgang im dritten und vierten Quartal verlangsamen wird. OP Bancorp (+2,3%) wurden gestützt von der Ankündigung eines Aktienrückkaufs.

TSR machten einen Satz um knapp 11 Prozent, nachdem der Vorstand einen Prozess zur Identifizierung und Bewertung potenzieller strategischer Alternativen zur Maximierung des Aktienwerts eingeleitet hat. Das Unternehmen, das Technologieberatung und Rekrutierungsdienstleistungen anbietet, zieht unter anderem einen Verkauf oder eine Sonderdividende in Betracht.

Für Vinfast Auto ging es um über 43 Prozent abwärts auf 46,25 Dollar. Die Aktie des Elektrofahrzeugherstellers gab damit einen Teil der jüngsten Gewinne wieder ab. Sie war zuletzt innerhalb rund einer Woche nachrichtenlos von etwa 17,60 Dollar auf fast 90 Dollar gestiegen. Viele Autos habe das Unternehmen noch nicht verkauft, weshalb es auch viele Skeptiker gebe, so Marktteilnehmer.

Ölpreise steigen

Öl verteuerte sich um bis zu 1,4 Prozent. Etwas gestützt wurden sie davon, dass der Hurrikan Idalia die Ölförderung im Golf von Mexiko beeinträchtigen könnte.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.852,67 +0,8% 292,96 +5,2% S&P-500 4.497,63 +1,5% 64,34 +17,1% Nasdaq-Comp. 13.943,76 +1,7% 238,63 +33,2% Nasdaq-100 15.376,55 +2,2% 324,09 +40,6% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,91 -15,9 5,07 48,9 5 Jahre 4,26 -13,1 4,40 26,5 7 Jahre 4,23 -10,4 4,33 25,6 10 Jahre 4,12 -8,2 4,20 24,0 30 Jahre 4,23 -4,7 4,28 26,2 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Mo, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0885 +0,6% 1,0823 1,0807 +1,7% EUR/JPY 158,70 +0,1% 158,44 158,44 +13,1% EUR/CHF 0,9555 -0,1% 0,9562 0,9556 -3,5% EUR/GBP 0,8605 +0,2% 0,8570 0,8587 -2,8% USD/JPY 145,80 -0,5% 146,40 146,62 +11,2% GBP/USD 1,2649 +0,4% 1,2629 1,2584 +4,6% USD/CNH (Offshore) 7,2832 -0,1% 7,2914 7,2983 +5,1% Bitcoin BTC/USD 27.865,61 +7,3% 26.027,84 26.118,20 +67,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,25 80,10 +1,4% +1,15 +3,7% Brent/ICE 85,48 84,42 +1,3% +1,06 +3,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,51 38,41 -10,2% -3,90 -53,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.937,82 1.919,69 +0,9% +18,13 +6,3% Silber (Spot) 24,75 24,28 +2,0% +0,47 +3,3% Platin (Spot) 982,75 969,50 +1,4% +13,25 -8,0% Kupfer-Future 3,82 3,78 +1,2% +0,05 +0,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2023 16:05 ET (20:05 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.