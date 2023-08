Edenred: die Übernahmen stärken die Marktposition!

Starke fundamentale Kennzahlen! Edenred (EDEN) setzt auf weiteres Wachstum!

Symbol: EDEN ISIN: FR0010908533

Rückblick: Die Edenred-Aktie legte im vergangenen Halbjahr rund 10 Prozent zu. Charttechnisch interessant ist die Widerstandslinie, die knapp über 57.50 EUR eine Reihe von Kontaktpunkte hat.

Chart vom 29.08.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 59.14 EUR

Meinung: Das Unternehmen mit Sitz in Issy-les-Moulineaux nahe der französischen Hauptstadt ist ein führender Anbieter von Gutscheinen und Gutscheinkarten für Mitarbeiter und Kunden. Angefangen hat alles mit der Marke Ticket Restaurant, inzwischen geht es unter anderen um weitere Formen von Incentives sowie Flotten- und Mobilitätsmanagement. Edenred stärkt seine Marktposition durch zwei Übernahmen: Reward Gateway, führende Plattform in UK, Australien, USA, die Expansion in sechs europäische Länder ist geplant. Übernahme von GOintegro, führend in Lateinamerika in sieben Ländern. Die aktuellen Halbjahreszahlen fielen mit einem Umsatzzuwachs von 26.1 und einem Gewinnwachstum von 32.5 sProzentehr überzeugend aus.

Setup

Mögliches Setup: Der Bruch der genannten Widerstandslinie wäre ein klares Kaufsignal. Damit wäre der Weg frei bis zum Pivot-Hoch vom 16. Juni. Den Stop Loss könnten wir unter den letzten beiden Tageskerzen setzen. Bis zu den nächsten Halbjahreszahlen am 20. Februar können wir den Trade lange lassen und die Gewinne rechtzeitig vom Tisch nehmen. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in EDEN.

Veröffentlichungsdatum: 29.08.2023

