NetApp(NASDAQ: NTAP), ein globales, cloudbasiertes und datenzentriertes Softwareunternehmen, hat bekannt gegeben, dass es als Google Cloud Technology Partner of the Year 2023 in zwei Kategorien ausgezeichnet wurde: Infrastructure Storage und Marketplace Infrastructure. Diese prestigeträchtigen Auszeichnungen unterlegen die Erfolgsbilanz von NetApp bei der Bereitstellung skalierbarer, leistungsstarker und sicherer Speicherlösungen für Kunden, während diese ihre geschäftskritische IT weiterhin mit Google Cloud migrieren, modernisieren und transformieren.

"Die Partnerauszeichnungen von Google Cloud würdigen den erheblichen Einfluss und den Kundenerfolg, den unsere Partner im vergangenen Jahr erzielt haben", sagte Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Global Ecosystem and Channels bei Google Cloud. "Wir freuen uns, NetApp als Gewinner des Google Cloud Partner Award 2023 auszuzeichnen und sehen einer weiterhin starken Partnerschaft zur Unterstützung unserer gemeinsamen Kunden zuversichtlich entgegen."

Der Infrastructure Storage Award unterstreicht, wie die branchenführenden Speichertechnologien der Enterprise-Klasse von NetApp den für Migrationsprojekte erforderlichen Zeitaufwand erheblich reduzieren. Dazu gehört der NetApp Cloud Volumes Service für Google Cloud, der Kunden dabei hilft, ihre Transformations- und Geschäftsziele zu erreichen, ohne ihre Anwendungen refaktorieren zu müssen.

NetApp wurde außerdem mit dem Marketplace Infrastructure Award für sein kontinuierliches Engagement gewürdigt, gemeinsamen Google Cloud-Kunden dabei zu helfen, flexible Anwendungsarchitekturen zu schaffen, die sich auf Anforderung dem aktuellen Leistungsbedarf entsprechend skalieren lassen.

Diese Auszeichnungen illustrieren die Art und Weise, wie NetApp Lösungen liefert, die es Kunden ermöglichen, herkömmliche Anwendungen in Google Cloud ebenso auszuführen wie Cloud-native ohne Code, Prozesse oder Teams neu zusammenstellen zu müssen.

"Unsere Partnerschaft mit Google Cloud liefert unseren Kunden weiterhin Resultate und ermöglicht ihnen die schnelle und einfache Einführung von Cloud-Diensten bei der Migration komplexer Arbeitslasten, bei der sie mithilfe fortschrittlicher Cloud-nativer Technologien innovieren und KI-Technologien einführen, die sich schnell weiterentwickeln", sagte Ronen Schwartz, Senior Vizepräsident und General Manager, Cloud Storage, NetApp. "Diese Anerkennung durch Google Cloud untermauert die Position von NetApp als vertrauenswürdiger und bevorzugter Technologiepartner und illustriert den Wert unserer Leistungen für Organisationen, die ihre Technologieplattformen migrieren und modernisieren."

NetApp-Technologien sind in Google Cloud sowohl über den Google Cloud Marketplace verfügbar als auch direkt in Form von Google Cloud Managed Services. Zu den über den Marketplace verfügbaren Angeboten gehört NetApp Cloud Volumes ONTAP (CVO) als vom Kunden verwalteter Service. Das Portfolio, das jetzt in Google Cloud zu finden ist, ermöglicht NetApp-Kunden die nahtlose Erweiterung ihrer Workloads in Google Cloud mit allen erforderlichen Diensten, die die Skalierbarkeit, Sicherheit und Datenverwaltung bieten, die seit Jahren als Gütesiegel für die Technologien von Rechenzentren gesehen werden.

Über NetApp

NetApp ist ein globales, cloudbasiertes und datenzentriertes Softwareunternehmen, das Organisationen in die Lage versetzt, im Zeitalter der beschleunigten digitalen Transformation mit Daten zu führen. Das Unternehmen bietet Systeme, Software und Cloud-Dienste, die es den Organisationen ermöglichen, ihre Anwendungen vom Rechenzentrum bis zur Cloud optimal auszuführen, unabhängig davon, ob sie in der Cloud entwickeln, in die Cloud wechseln oder ihre eigenen cloudähnlichen Systeme vor Ort erstellen. Mit Lösungen, die in vielfältigen Umgebungen funktionieren, unterstützt NetApp Organisationen beim Aufbau ihrer eigenen Datenarchitektur und der sicheren Bereitstellung der richtigen Daten, Dienste und Anwendungen für die richtigen Personen jederzeit und überall. Weitere Informationen finden Sie unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

