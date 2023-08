DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Wechselrichterhersteller SMA Solar erwägt einem Pressebericht zufolge den Bau einer neuen Fabrik in Nordamerika. Das habe das Unternehmen auf Anfrage bestätigt, berichtete das "Handelsblatt" (Mittwochausgabe). "SMA prüft zurzeit Optionen, um in den USA bestmöglich vom Inflation Reduction Act (IRA) zu profitieren", habe eine Sprecherin gesagt. Eine Entscheidung soll dem Bericht zufolge laut Firmenkreisen schon in den nächsten Wochen fallen./he