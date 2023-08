DJ PTA-News: PEH Wertpapier AG: PEH Wertpapier AG bestätigt Jahresprognose 2023 und steigert das Ergebnis je Aktie im 1. Halbjahr 2023 deutlich

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt am Main, 29.08.2023 (pta/29.08.2023/22:45) - * Erhöhung Ergebnis vor Steuern um 16 % auf 5,1 Mio. EUR (VJ: 4,4 Mio. EUR) * Steigerung Ergebnis je Aktie um 60,2 % auf 1,31 EUR (VJ: 0,82 EUR/ Aktie)

Der PEH Konzern blickt nach Ende des zweiten Quartals 2023 auf ein erstes Halbjahr zurück, das über den Erwartungen lag. Der Konzern erzielt im ersten Halbjahr 2023 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 5,1 Mio. EUR (VJ: 4,4 Mio. EUR). Die Provisionserträge sind leicht um 0,8 % (brutto) bzw. 2,2 % (netto) auf insgesamt 17,3 Mio. EUR Nettoprovisionseinnahmen gestiegen. Dies verdeutlicht den stabilen Wachstumskurs in den Basis-Geschäftsfeldern von PEH. Die positive Entwicklung beim Ergebnis vor Ertragssteuern mit einem Anstieg von 16,0 % ist insbesondere auf die Steigerung der Nettoprovisionseinnahmen sowie auf das positive Finanzergebnis in Höhe von 0,7 Mio. EUR (VJ: -0,9 Mio. EUR) zurückzuführen.

Investition in Wachstumsfelder

Der allgemeine Verwaltungsaufwand ist von Januar bis Juni 2023 um 1,8 Mio. EUR angestiegen¸ das entspricht einem Zuwachs von 16,7 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Wesentlicher Treiber hierfür ist der erhöhte Personalaufwand um 17,1 % (1,2 Mio. EUR) aufgrund der weiteren Transformation in zukünftige Wachstumsfelder. Zudem belasten die anderen Verwaltungsaufwendungen und der sonstige betriebliche Aufwand einen Anstieg um 16,0 % (0,7 Mio. EUR). PEH ist zuversichtlich, die zum Jahresanfang vorgestellten Ziele für 2023 zu erreichen. Durch die aktuelle Kostenstruktur sieht sich PEH für die weiteren Herausforderungen gut aufgestellt.

Das Ergebnis je Aktie beträgt 1,31 EUR (VJ: 0,82 EUR /Aktie).

Ausblick auf zweite Jahreshälfte bleibt unverändert positiv

Mit den initiierten operativen Transformationsmaßnahmen, die auch im Rest des Jahres konsequent weiterverfolgt werden und zu weiteren positiven Ergebnissen führen sollen, ist PEH gut für das zweite Halbjahr 2023 aufgestellt, welches nach Erwartung des Vorstands wirtschaftlich dennoch herausfordernd bleiben wird. Mittelfristig sieht der PEH Konzern bei allen Beteiligungen deutliche Wachstums- und Ergebnispotenziale. Der Vorstand geht von einem saisonal bedingten moderaten dritten Quartal und anschließenden belebenden Marktimpulsen im vierten Quartal aus. PEH weist daraufhin, dass zuverlässige Prognosen für die weitere Geschäftsentwicklung in Anbetracht der nicht vorhersehbaren exogenen Einflussfaktoren dennoch nur eingeschränkt gemacht werden können.

Der vollständige Halbjahresbericht 2023 steht auf der Internetseite zur Verfügung: https://www.peh.de/berichte/

Aussender: PEH Wertpapier AG Adresse: Bettinastraße 57-59, 60325 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Martin Stürner Tel.: +49 69 247479930 E-Mail: M.Stuerner@peh.de Website: www.peh.de

ISIN(s): DE0006201403 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt; Freiverkehr in Tradegate

