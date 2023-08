DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: übernimmt erfolgreiches ITK-Systemhaus

Marburg (pta/30.08.2023/07:00) - 3U HOLDING AG übernimmt erfolgreiches ITK-Systemhaus

* 1990 gegründete cs-Gruppe verfolgt Wachstumsstrategie mit umfassender Kundenbetreuung und Cloud-Lösungen für mittelständische Unternehmen * 3U strebt stärkeren Ausbau des Managed-Services-Portfolios und der regionalen Präsenz an * Gemeinsame Aktivitäten im Produktangebot und Vertrieb können schnell realisiert werden

Marburg, den 30. August 2023 - Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) übernimmt sämtliche Geschäftsanteile der cs communication Systems GmbH mit Sitz in Pleidelsheim und Standorten in Nürnberg und Leipzig sowie der cs network GmbH, ebenfalls Pleidelsheim (zusammen "cs-Gruppe", https://www.citrus.tel ). Ein entsprechender Kaufvertrag wurde am 2. August 2023 unterzeichnet. Die abschließenden Closing-Bedingungen sind mit dem heutigen Tage vollständig erfüllt. Die Kaufpreiszahlung wird über bestehende Finanzmittel der 3U geleistet. Über die genauen Konditionen der Transaktion wurde wie üblich Stillschweigen vereinbart.

Die cs-Gruppe ist seit 1990 im Markt der Telekommunikationstechnik erfolgreich tätig und mit derzeit fast 50 Beschäftigten spezialisiert auf TK-Anlagen, Cloud-Lösungen, Netzwerk- und Glasfasertechnik. Schwerpunkte sind heute insbesondere die Migration der Telekommunikationsanlagen von Unternehmenskunden in die Cloud sowie die Anbindung von deren interner und externer Kommunikation an Microsoft Teams. Den rund 400 Bestandskunden bietet die cs-Gruppe ein umfassendes Paket an Dienstleistungen von der Beratung und Projektierung über Verkauf, Vermietung und Vermittlung von Leasingverträgen für Telekommunikations-Hard- und Software bis hin zu Installation, Wartung und laufender Betreuung von Kommunikationslösungen und Netzwerken. Die cs-Gruppe adressiert den Markt für mittelständische Unternehmen und öffentliche Auftraggeber mit 20 bis 300 Büroarbeitsplätzen. Sie hat bereits eine fundierte und vielversprechende Wachstumsstrategie durch Neukundengewinnung und Upselling bei Bestandskunden aufgelegt. Die Vertriebsmarken der cs-Gruppe werden im Segment ITK des 3U-Konzerns fortgeführt. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die Unternehmensgruppe einen Umsatz von rund EUR 8,2 Mio. und arbeitet profitabel.

"Die cs-Gruppe ist bestens im Markt etabliert und verfügt über gut ausgebildete Fachkräfte. Im ITK-Segment können wir mit der Akquisition unser ganzheitliches Portfolio an innovativen Lösungen im Bereich Telekommunikation und Informationstechnik und insbesondere unser Angebot an Managed Services weiter ausbauen sowie unsere Präsenz im süddeutschen Raum stärken", sagt Uwe Knoke, Vorstand für Strategie und Geschäftsentwicklung der 3U HOLDING AG. "Leistungsangebot und Unternehmenskultur bei cs und bei 3U passen sehr gut zusammen - gemeinsam werden wir das nachhaltige profitable Wachstum der Vergangenheit auch in Zukunft fortsetzen".

Peter Frohmüller, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der cs-Gruppe, ergänzt: "Wir sind froh, mit 3U einen kompetenten Partner und wirtschaftlich starken neuen Eigentümer gefunden zu haben, der unsere langjährige erfolgreiche Tätigkeit mit hohem Engagement fortführen und unsere Wachstumsstrategie konsequent vorantreiben wird. Für unsere Beschäftigten, Kunden und unser ganzes Umfeld hätten wir keine bessere Nachfolgeregelung finden können."

Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

