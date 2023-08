OpenAI steuert die Milliardengrenze in diesem Jahr an. Nur 10 Monate nach Veröffentlichung von ChatGPT erlöst das Start-up rund 80 Mio. US-Dollar pro Monat. Die SEBA Bank expandiert nach Asien. Nach den Erfolgen in der Schweiz greift die Krypto-Investmentbank den asiatischen Markt für Krypto-Derivate und strukturierte Produkte an. Die Lufthansa fokussiert sich weiter auf das Kerngeschäft. Der Ausstieg aus dem Versicherungsgeschäft soll der nächste Schritt sein.Die Euphorie im asiatischen Aktienhandel lässt am Mittwochmorgen etwas nach. Nach zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...