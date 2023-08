Es herrscht plötzlich wieder Kauflaune an den Aktienmärkten. Der DAX legte an den vergangenen beiden Handelstagen ordentlich zu. Heute kommt dann die Bewährungsprobe. Sowohl in Deutschland als auch in den USA stehen wichtige Konjunkturdaten an. Bei den Einzelwerten geht es heute um Öl, Bitcoin, Nvidia, ...