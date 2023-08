The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.08.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.08.2023



ISIN Name

DE000CZ45V90 COBA MTN 20/23 S.962

DE000SLB1325 LDSBK.SAAR PF.R.132

XS2225210256 ABU DHABI 20/23 MTN REGS

DE000HLB0WJ0 LB.HESS.-THR. E0513B/074

CH0269836703 MACQUARIE BK 15-23 MTN

XS1841618421 BK PHIL.ISL.18/23 MTN

DE000HLB2GW2 LB.HESS.-THR. GMF09A/15

XS1873982745 BARCLAYS 18/23 MTN

XS1873124009 M.B.INT.FIN. 18/23MTN

XS0968913342 VOLKSWAGEN INTL 13/UN.FLR

