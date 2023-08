The following instruments on XETRA do have their first trading 30.08.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.08.2023Aktien1 CA6709024021 Nuinsco Resources Ltd.2 CA89680B2049 TripSitter Clinic Ltd.Anleihen1 XS2613232060 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)2 XS2611092391 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)3 FR001400KDS4 Crédit Agricole S.A.4 DE000DD5A4T9 DZ BANK AG5 AT0000A36FK7 Erste Group Bank AG6 US469814AB34 Jacobs Engineering Group Inc.7 US91282CHW47 United States of America8 US91282CHX20 United States of America